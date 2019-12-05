Ziraat Türkiye Kupası: İ.M. Kayserispor: 1 - Manisa FK: 0 (İlk yarı)

23. dakikada Ziya Alkurt, soldan köşe atışı kullandı. Defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya'ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı. Ön direkte Mert Kula kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Aksel Aktaş, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Yusuf soluna uzanarak topa sahip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor , sahasında Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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