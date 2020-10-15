Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 3 Kemerspor 2003: 2

Türkiye Ziraat Kupası 1. turunda Isparta 32 Spor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Kemerspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı

Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü

Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı

Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az