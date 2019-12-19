Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 0 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında TFF 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.
33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bilal Gölen xx, Mustafa Savranlar xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Muhammed Emin Sarıkaya xx, Vieira xx, Mahmut xx (Clichy dk. 42 x), Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Kerim Frei xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Robinho xx, Demba Ba xx
Yedekler: Ahmet Kıvanç, İrfan Can, Muhammet Arslantaş, Ponck, Crivelli, Mert Çelik, Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir Demircan xx, Miraç Acer xx, Volkan Altınsoy xx, Samet Yalçın xx, Bahadır Erol xx, Taha Gür xx, Mertcan Çam xx, Hakan Yavuz xx, Musa Caner Aktaş xx, Talha Yazgan xx, Taha Balcı xx
Yedekler: Onur Küçük, Batuhan Tekin, Hasan Çavdar, Murat Cem Akpınar, Hakan Aydın, Muhammet Haşim Çoban, Ali Aydemir
Teknik Direktör: Alper Avcı
Sarı kart: Robinho (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL