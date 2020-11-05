Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0

05.11.2020 17:34
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Emin Barlas xx, Serdar Soydan xx

Sakaryaspor: Alişan Şeker xx, Ramazan Emirhan Civelek xx (Özkan Taştemur dk. 66 xx), Caner Koca xx (Çağrı Ortakaya dk. 79 xx), Abdulaziz Solmaz xxx (Muhammet Reis dk. 86 ?), Berk İsmail Ünsal xx, Fatih Tultak xx, Oğuzhan Kayar xx (Mehmet Boztepe dk. 66 xx), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Alpay Koçaklı xx (Ali Özgün dk. 66 xx), Ümit Yasin Arslan xx

Diyarbekirspor: Süleyman Enes Özer xx, Adnan Emir Koldere xx, Alpay Cin xx (Muhammed Sarıkaya dk. 76 xx), Enes Keskin xx (İbrahim Has dk. 79 xx), Fatih Cin xx, Muhammed Turantaylak xx (Emrullah Sayar dk. 61 xx), Mustafa Pınar xx, Onur Okan xx, Bilal Özhan xx (Maksut Birben dk. 61 xx), Mustafa Emre Can xx, Hamza Budak xx

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 26), Mehmet Boztepe (dk. 90) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ramazan Emirhan CivelekÜmit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Mustafa Pınar, Hamza Budak (Diyarbekirspor) - SAKARYA

Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0

Türkiye Kupası, Sakaryaspor, Ramazan, Sakarya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun         
17:18
Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor Manchester United'da, Solskjaer'in yerine Pochettino takımın başına geliyor         
16:37
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi         
16:11
Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu         
15:18
İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu         
14:54
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 18:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 Diyarbekirspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei