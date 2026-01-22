Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu - Son Dakika
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu

Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
22.01.2026 10:07
Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp taklalar attı. Araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken kazanın ardından yapılan incelemede 11 kilo altının (Yaklaşık 74 milyon TL) kayıp olduğu tespit edildi.

Bursa'da İzmir-İstanbul otobanı Karacabey yolu üzerinde, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T. (48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Altın yüklü zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın kayıp

11 KİLO ALTIN SIRRA KADEM BASTI

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının (Yaklaşık 74 milyon TL) kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

SERİ NUMARALARI DAĞITILDI, ALTINLAR ARANIYOR

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • As81855655 As81855655:
    araçtakiler altınların nereye gittiğini bilirler. 29 1 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    iyi bir dümen hikayesi 15 0 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    ulan altınlar birarada değilmiydi? nasıl buhar olur hemde zırhlı? yakında çıkar kokusu 11 1 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    eritirler yada seri numarasını silmede ne var otuz saniyelik iş 11 1 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Acaba araca hiç yüklenmedimi, 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
