Son Dakika Haberleri: Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar

Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Zırhlı Birlikler Darbe Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Dava dosyasına gelen ve okunan belgeler hakkında ayrıca bir talebinin bulunmadığını dile getiren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir delillerin bulunduğu, sanıkların üzerine atılı suçların Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen katalog suçlardan olduğu ve yasada öngörülen ceza miktarları dikkate alındığında verilmesi muhtemel cezalar ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu beyan ederek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Dava dosyasına gelen belgelere, önceki celselerde dinlenen tanıkların beyanlarına ve iddia makamının tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasına karşı sanıkların ek ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 14 Temmuz 2016'da aktif hale getirilen ve darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından kullanılan başkaları adına kayıtlı telefonların incelemesinin yapılarak raporlarının dava dosyasına istenilmesine, bazı sanıklar ve avukatlarının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Korgeneral Metin Gürak'ın tanık olarak dinlenilmesi talebinin reddedilerek daha önce beyanda bulundukları Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinden ifade tutanaklarının istenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

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