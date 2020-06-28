Zirvede gün batımı keyfine "koronavirüs" ayarı - Son Dakika

Zirvede gün batımı keyfine "koronavirüs" ayarı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Olympos Teleferik ile yapılan "gün batımı" özel seferleriyle Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Olympos Teleferik ile yapılan "gün batımı" özel seferleriyle Tahtalı Dağı'nın zirvesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriliyor.

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Torosların en yüksek noktalarından biri olan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı, Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alıyor. Ziyaretçilerine de özellikle gün doğumu ve batımında görsel bir şölen sunuluyor.

Gökyüzünün maviliği, Torosların yeşili ve gün batımının kızıllığıyla buluştuğu eşsiz anlara şahit olmak isteyenler Olympos Teleferik ile Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşınıyor.

Gün batımı özel seferleriyle zirveye ulaşan misafirler, Torosların zirvesinde akşam yemeği ve canlı müzik eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Gün batımı turlarında da Kovid-19 tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Misafirler, kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.

Gün batımına yoğun ilgi

Olympos Teleferik Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün batımı organizasyonlarına yoğun talep olduğunu, ağırlıklı olarak yabancı ziyaretçilerin rağbet gösterdiği gün batımı turlarının bu yıl da süreceğini, geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama 400 civarı misafirleri ağırladıklarını belirtti.

Koyuncu, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tesislerinin bir süre kapalı kaldığını, alınan tedbirlerle yeniden açıldığını belirterek, "Tedbirler kapsamında gün batımı turlarında da bazı değişikliklere gidildi. Temmuz ayının 15'i gibi Antalya'ya yabancı ziyaretçilerin de geleceğini ve onlarla tekrar talep oluşacağını düşünüyoruz. Yine gün içerisindeki operasyonlarımızda da yaptığımız gibi gün batımı turlarında da ateş ölçümü, kabinlerde ve alanda sosyal mesafeye uygun yerleşim düzenini koruyacağız. Ziyaretçi sayımızı doğal olarak yüzde 50 azaltacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle gün batımı keyfi de sosyal mesafeli olacak." diye konuştu.

Tahtalı Dağı, Antalya, Kemer, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zirvede gün batımı keyfine 'koronavirüs' ayarı - Son Dakika

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