Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri adeta büyülüyor.

Gizli bir giriş kapısı bulunan kale, sunduğu eşsiz manzarasıyla birçok ziyaretçinin ilgi odağı oluyor.

Son dönemde özellikle sosyal medyada adından sıkça söz edilen kale, bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi için son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Başta restorasyon olmak üzere bakanlıkta bekleyen projelerin onaylanmasıyla kalenin daha çok turist çekeceğini belirten Alantar, şöyle devam etti:

"Restorasyon ve aydınlatmaya yönelik projelerin yatırıma dönüşmesini bekliyoruz. Söz konusu projelerin yatırıma dönüşmesiyle günümüzde ayakta kalabilen ender kalelerimizden olan Şeytan Kalesi, daha çok turist çekecek ve daha fazla ilgi görecek. Çıldır Belediyesince yapılan seyir terası sayesinde, patika yolu kullanamayanlar daha rahat kaleyi görme imkanı buldu."

"Kalenin daha fazla tanıtılması gerekiyor"

İstanbul'dan bölgeye gelen turizmci Reşat Çakmakçı, kaleyi ilk defa ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini aktardı.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kaleye geldiğini anlatan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gelmediğimden dolayı büyük eksiklik hissettim. Kalenin daha fazla tanıtılması gerekiyor. Turizmin canlandırılması gereken bir yer. İstanbul Sultanahmet'te turizmcilik yapıyorum, böyle bir güzellik başka yerde görmedim. Buraya bir teleferik yapılırsa daha güzel olur diye düşünüyorum."

Ziyaretçilerden Orhan Akkoç da ilk kez geldiği Şeytan Kalesi'ne hayran kaldığını vurgulayarak, "Burayı gelip gören çok kişi var. Ben de herkesi davet ediyorum, gelsinler ve görsünler. Onlar da benim gibi çok beğenecekler." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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