Son Dakika Haberleri: Ziynet Sali Kuşadası'nda konser verdi
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Ziynet Sali Kuşadası'nda konser verdi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen halk konserlerinin 3'üncü gününde şarkıcı Ziynet Sali, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser verdi.

Ziynet Sali Kuşadası'nda konser verdi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen halk konserlerinin 3'üncü gününde şarkıcı Ziynet Sali, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda konser verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, Kuşadası Ege Port Limanı ve Setur Marina sponsorluğunda gerçekleştirilen "22'nci Altın Güvercin Beste Yarışması" kapsamında düzenlenen ücretsiz halk konserlerinin 3'üncü gününde, şarkıcı Ziynet Sali sahne aldı. Konserde Sali'ye hayranları zaman zaman eşlik etti.

Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenecek halk konserlerinin 4'üncü gününde Haluk Levent sahne alacak.

Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük finali ise 7 Eylül'de Kuşadası Anfi Tiyatro'da gerçekleşecek.

Ziynet Sali, Kuşadası, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:58 Kaynak: AA
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