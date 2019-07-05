ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında toplandı
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ZONÇEB Encümen toplantısı; 2020-2021-2022 yılları gelir ve gider bütçe teklifi ile ilgili olarak Birlik Başkanı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
ZONÇEB Encümen toplantısı; 2020-2021-2022 yılları gelir ve gider bütçe teklifi ile ilgili olarak Birlik Başkanı Vali Erdoğan Bektaş
Başkanlığında yapıldı. Zonguldak
Belediye Başkanı Selim
Alan, Kilimli
Belediye Başkanı Kamil Altun
, Elvanpazarcık Belediye Başkan Hüseyin Uzun
, İl Genel Meclis Üyesi Kerim Yılmaz ve ilgili bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda; 2019 yılı yatırımları ile gelecek üç yılda yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. - ZONGULDAK
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