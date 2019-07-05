Son Dakika Haberleri: ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında toplandı
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ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında toplandı

54 dakika önce

ZONÇEB Encümen toplantısı; 2020-2021-2022 yılları gelir ve gider bütçe teklifi ile ilgili olarak Birlik Başkanı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında toplandı, System.String[]
ZONÇEB Encümen toplantısı; 2020-2021-2022 yılları gelir ve gider bütçe teklifi ile ilgili olarak Birlik Başkanı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Elvanpazarcık Belediye Başkan Hüseyin Uzun, İl Genel Meclis Üyesi Kerim Yılmaz ve ilgili bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda; 2019 yılı yatırımları ile gelecek üç yılda yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:46 Kaynak: İHA
Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Kilimli, Selim, Güncel
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