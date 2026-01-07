Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Başarı

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden Başarı
07.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak, 2025'te 541 bin 55 çağrı alarak asılsız çağrı oranıyla Türkiye'de 2. sırada yer aldı.

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında toplam 541 bin 55 çağrı geldi. Kent, asılsız çağrı oranının düşüklüğü ile Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet raporunu ve istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumların tek çatı altında toplandığı merkezde, 7/24 esasına göre hizmet verildiği belirtildi.

Acil olmayan aramaların, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada, 2025 yılı içerisinde merkeze 541 bin 55 çağrı geldiği ifade edildi. Bu çağrılar arasında "fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz firmalarını ilgilendiren konular, sessiz çağrı ve argo konuşmalar" gibi gereksiz aramalar tespit edildi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince sistemi meşgul ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 58 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre Zonguldak, asılsız çağrı oranlarında Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Yüzde 10,97'lik asılsız çağrı oranıyla Zonguldak, 81 il arasında en iyi performansa sahip 2. il oldu. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yıl boyunca 34 okulda 812 öğrenci ve 55 öğretmene eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2026 yılında uygulanacak ceza miktarlarına da yer verildi. Yeni yılda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden kişilere 1.882 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 18.824 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca merkezin Türkçe haricinde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde de hizmet verdiği, personelin ise "Kriz Yönetimi, Mağdur Psikolojisi ve Temel Acil Çağrı Karşılama" gibi konularda düzenli eğitimlerden geçirildiği kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Zonguldak, Güvenlik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:16:39. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.