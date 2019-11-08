Zonguldak BEÜ'de aynı gün 3 organ nakli gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir hastadan alınan karaciğer ve iki böbrek, merkezdeki 3 hastaya nakledildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde aynı günde bir karaciğerle iki böbrek naklinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek sağlık alanında önemli ve yeni bir başarıya daha imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi ve Anabilim Dalı Organ Nakil Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Günay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan karaciğer, 6 saat süren bir ameliyatla yaklaşık 2-3 yıldır karaciğer yetmezliği bulunan bir hastaya nakledildi. Aynı gün içerisinde aynı kişiden alınan iki böbrekten biri ise 9 yıldır diyaliz tedavisi alan bir hastaya, diğer böbrek ise 1 yıldır diyalize giren başka bir hastaya ikişer saat süren ameliyatla başarılı bir şekilde nakledildi. Başarılı geçen organ nakil ameliyatı bir ekip işidir. Organ bağışı yapmak birçok hastanın hayatını kurtarıyor. Organ bağışı konusunda duyarlılık artmalı."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın da her açıdan gelişen, sağlık kampüsünün bir günde gerçekleştirilen üç nakille hem bölge genelinde hem de kendi bünyesinde rekor kırdığını ve önemli bir başarı elde edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin, vatandaşlarımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunma konusunda çıtayı her geçen zamanda daha da yükseltiyor. Sağlık kampüsümüz bölge genelinde ve ilimizde bir vitrin olma özelliğini taşıyor. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen nakillerle üç vatandaşımız daha sağlıklarına kavuşarak, hayata yeniden 'merhaba' dediler. Nakil olan hastalara geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Başta Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Günay ile Dr. Öğretim Üyesi R. Dilek Okyay olmak üzere tüm organ nakli ekibine de gösterdikleri büyük fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum."