Jandarma ekipleri, yaşlı adamın cinayet sonucu hayatını kaybettiğini belirlemiş, evde bırakılan sahipsiz bir çift ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı dün Antalya'da gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ali Genç, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'taki cinayete ilişkin Antalya'da yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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