Ölüm, gurbetçiyi yolda yürürken yakaladı - Son Dakika
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Ölüm, gurbetçiyi yolda yürürken yakaladı

19.08.2022 13:00
Ölüm, gurbetçiyi yolda yürürken yakaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolda yürürken aniden yere yığılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolda yürürken aniden yere yığılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 75 yaşındaki gurbetçi Lütfiye Berber yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. O esnada 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen gurbetçi yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Zonguldak, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm, gurbetçiyi yolda yürürken yakaladı - Son Dakika

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