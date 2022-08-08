Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir araçta ve araç içerisinde bulunan şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada, 115 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.