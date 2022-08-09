Ortak alan kavgasında apartman yöneticisinin eşi boğazı kesilerek öldürüldü! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortak alan kavgasında apartman yöneticisinin eşi boğazı kesilerek öldürüldü! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı

09.08.2022 18:36

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yöneticisi olduğu apartmanın ortak alanı nedeniyle çıkan kavgada eşi Hacer Alkan'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü dehşet anlarını anlatan Aydın Alkan, "Ben kaçarken babası camdan, 'Temizledin mi?' diye bağırdı. Zanlının babası da bu işin içinde var" şeklinde konuştu.

6 Ağustos günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Mert Serkan Lülleci, komşuları ve aynı zamanda apartman yöneticisi Aydın Alkan ve eşi Hacer Alkan'a bıçakla saldırdı. Hacer Alkan boğazına aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Aydın Alkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"BABASI 'TEMİZLEDİN Mİ' DİYE BAĞIRDI"

Eşinin ardından gözyaşı döken Aydın Alkan, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü işyerlerini kapatarak apartmanın önüne geldiklerini anlatan Aydın Alkan, "Cumartesi günü akşam 20.30-21.00 arasında eşimle beraber eve gittim. Kapının önünde iki komşumuz vardı. Yan apartmanın komşularıydı. O sırada eşimle görüşmeye başladık. Eşim bana 'Yukarı çık' geleceğim dedi. Bende ikimiz beraber çıkalım dedim. O da çıkmamı söyledi. Aradan 10 dakika geçmedi. Üzerimi değiştiriyordum. O arada cırlama sesleri geldi. Kendi eşim olduğunu tahmin edemedim. Atletimle aşağıya koştum. Zanlının evinin önüne kadar koştum. Kapı kapandı. O arada eşimin yanına gider gitmez merdivenin boşluğunun altından zanlı bıçakla çıktı. Bana saldırmaya başladı. Ben kendimi koruma altına aldım. Yüzüme bir kere bıçak vurdu. Tekrar itince bıçak elinden düştü. Bıçağı elimle kapattım ancak yine bıçağı kurtardı. İkinci kez başıma bıçağı vurdu. Ben bunu itince kaçmak zorunda kaldım. Ben kaçarken babası camdan doğru zanlıya 'Temizledin mi' diye bağırdı. Zanlı da o anda hiçbir şey söylemeden ben dışarı kaçtım. O arada komşularıma bağırdım. 'Eşim öldü' diye bağırdım. Ambulans geldi. Eşim olay yerinde ölmüştü. Ambulansla beni kaldırdılar" diye konuştu.

Eşinin boğazı kesilerek öldürüldüğü kavgayı gözyaşlarıyla anlattı: Zanlının babası cama çıkıp 'Temizledin mi' diye bağırdı

"APARTMANIN ORTAK ALANINA KAPI YAPMAK İSTEDİLER"

Kendisinin apartman yöneticisi olması nedeniyle zanlının ailesinin ortak alandaki kömürlüğe kapı yapmak istediğini ancak buna karşı çıktıklarını anlatan Aydın Alkan sözlerine şöyle devam etti; "Aramızda daha önce sıkıntılar vardı. Şikayetimiz vardı. Savcımızın bizzat kendisine yazılı dilekçemiz de vardı. Takipsizlik kararı çıktı. Alt ve üst kat komşularım hep davacı olduğumuzdan dolayı karakola gitmiştik. Babası İsmail L.'den şikayetçi olmuştuk. Tehditlerden dolayı. En son verdiğimiz dilekçede kapımızın zillerinin kırıldığını gören var. Arka taraftan boş arazide kömürlüklerin olduğu yere kapı yapacaktı. Ortak alan olduğu için ben izin vermedim. Aynı zamanda ben apartman yöneticisiyim. Bu izni vermeyince şahıs yaptırmış. Kapı yaptırınca bende ortak alan olduğunu söyleyip herkese anahtar vermeleri gerektiğini söyledim. Bölümün iptal olacağını, kedi ve köpek girdiğini söylediler. Sorun apartmanla ilgiliydi. Ben kendim belediye işçisine söyledim söküleceğini. O da amirini aradı. Söküldü. O arada akşam saat 17.00 sıralarında benim apartmanın kapı zillerini keserle vurulduğu tespit edildi.

Eşinin boğazı kesilerek öldürüldüğü kavgayı gözyaşlarıyla anlattı: Zanlının babası cama çıkıp 'Temizledin mi' diye bağırdı

"ZANLININ BABASI DA BU İŞİN İÇİNDE"

Adaletimize güveniyoruz. Yanına kalmayacağına eminiz. İkinci zanlının da şu anda dışarıda olmasını istemiyorum. Şu anda cinayeti baba oğul işlediğine eminim. Benim eşimin orada tek başına kendini savunacağına emindim. Çünkü ben hasta halimle katile müdahale ettim. Benim eşimin katille başa çıkabileceğine emindim. Zanlının babası da bu işin içinde var. Zaten 'Ölümünüz benim elimden, ben içeride yatacağım. Kartımı hanıma vereceğim. Nasılsa sabıkalıyım, ikinci sabıkayı alsam ne olur yatsam ne olur' diye tehditler savunuyordu. Ben İsmail L.'nin dışarıda kalmasını istemiyorum."

Eşinin boğazı kesilerek öldürüldüğü kavgayı gözyaşlarıyla anlattı: Zanlının babası cama çıkıp 'Temizledin mi' diye bağırdı
YORUMLAR
500
Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı Zonguldak'ta eşi komşusu tarafından bıçakla öldürülen, kendisi yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Zonguldak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ortak alan kavgasında apartman yöneticisinin eşi boğazı kesilerek öldürüldü! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ortak alan kavgasında apartman yöneticisinin eşi boğazı kesilerek öldürüldü! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş