Zonguldak'ta üç evi soyan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta üç evi soyan hırsızlık şüphelileri yakalandı

10.08.2022 20:28
Zonguldak'ta üç evi soyan hırsızlık şüphelileri yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayını araştıran polis tespit ettiği zanlıları yakalarken, aynı kişilerin il merkezinde iki evden de hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayını araştıran polis tespit ettiği zanlıları yakalarken, aynı kişilerin il merkezinde iki evden de hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi'nde bulunan ikamette geçtiğimiz hafta meydana gelen "Evden Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığının İhlali" olayını aydınlatmak için 13 ayrı noktada güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 4 kişiyi tespit etti. Dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler T.B., T.B., N.B. ve A.B.'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 bin 560 TL nakit para, 2 adet maymuncuk, 1 adet çeyrek altın, 5 adet alyans yüzük, 1 adet tam altın takılı gerdanlık, 3 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 1 adet altın kelepçe, 2 adet gram altın, 3 adet küpe ve 1 adet bileklik bulunarak el konuldu.

Yakalanan 4 kişinin yapılan araştırmalar sonucu Zonguldak il merkezinde 2 ayrı ikametten hırsızlık olayına da karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B., T.B. ve A.B. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, N.B. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta üç evi soyan hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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