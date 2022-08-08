Olay, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında çalışan Gökay G. isimli işçi saat 22.45 sıralarında elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı işçi, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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