ALKOLLÜ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI DENETİM YAPAN EKİPLERE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI DENETİM YAPAN EKİPLERE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI

08.08.2022 01:15

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine direnen alkollü sürücüye 7 bin lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine direnen alkollü sürücüye 7 bin lira ceza kesildi. Alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı, o anlar ise yaka kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos gecesi Zonguldak- Ankara yolunun Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. Trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekipleri, 67 AAK 090 plakalı otomobili durdurarak kimlik, ehliyet ve alkol kontrolü yapmak istedi. Araçtaki Gökçebey Şoförler Odası Başkanı Kadir Başlı, Aktarla Köyü Muhtarı Erol Karatülü, sürücü İsmail K. ve Recep Ç., polis ve jandarmalarla tartışmaya başladı. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görüntülerde görevlilere zorluk çıkaran ve alkol testi yapmasına engel olan kişiler, polis ve jandarma ile tartışmaya girdi. Ekiplerin araçtan inmeleri talebine ise küfür ve hakaret ile yanıt veren kişiler, müdahalede bulununca gözaltına alındı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü İsmail K.'ye 5 bin 224 TL ceza kesildi. 1.60 promil alkollü çıkan sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan da 1823 lira olmak üzere toplam 7 bin 47 TL ceza uygulandı. Gözaltına alınan sürücü İsmail K. ile Kadir Başlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılırken, diğer iki kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı Alkollü sürücü ve arkadaşları denetim yapan ekiplere direnince gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKOLLÜ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞLARI DENETİM YAPAN EKİPLERE DİRENİNCE GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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