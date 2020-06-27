Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi

Zonguldak'ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde temas kurduğu düşünülen 20 kişi karantina altına alınmıştı.

Zonguldak'ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köyde temas kurduğu düşünülen 20 kişi karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süreci sona erince jandarma ekipleri mahallenin girişindeki bariyerleri kaldırdı.

ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti


Edinilen bilgiye göre geçen 13 Haziran günü Yalova'da yaşayan M.K. isimli kadın annesi ile birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde ikamet eden dedesini ziyarete geldi. Bir süre sonra ev halkından bazıları rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.


M.K. isimli kadın ile babaannesi, annesi ve kuzeninin korona virüs testleri pozitif çıktı. Harekete geçen ekipler M.K. ve babaannesini hastaneye yatırarak gözlem altına aldı. Testi pozitif çıkan anne ve kuzenin ise evdeki tedavileri sürdü. Öte yandan, temas kurulduğu düşünülen ve mahallede yaşayan 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.


Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışların durdurulduğu mahallede vatandaşların ihtiyaçları ise bariyerlerin bulunduğu bölgeye getirilerek karantina altındaki vatandaşlara iletildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de günlük olarak mahalleye gelerek vatandaşların sağlık durumlarını yakından takip etti. 14 günlük gözlem sürecinin ardından mahalledeki karantina sonlandırıldı.


Köy muhtarı Şenol Taşkın, M.K.'nın babaannesinin hastanede gözlem altında olduğunu belirterek karantinanın sorunsuz sona erdiğini aktardı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Sivriler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 21:04 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu 19:26 Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ın Sivriler köyündeki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]