Zonguldak'ta 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Perşembe beldesinde kaçak madeni yağ depolandığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde S.A'ya ait iş yerinde kaçak madeni atık yağ depolandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir kamyonete madeni yağ yükleyen S.A. EÜ ve C.T. suçüstü yakalandı.

Ekiplerce, depoda yapılan aramalarda variller içerisinde 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Malzemeler İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edildi.