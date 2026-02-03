Zonguldak'ta '500 Bin Sosyal Konut' Projesi Kapsamında Kura Çekildi - Son Dakika
Zonguldak'ta '500 Bin Sosyal Konut' Projesi Kapsamında Kura Çekildi

03.02.2026 15:29
ZONGULDAK'ta '500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında, TOKİ tarafından yapılacak evler için kuralar çekildi.

ZONGULDAK'ta '500 Bin Sosyal Konut' projesi kapsamında, TOKİ tarafından yapılacak evler için kuralar çekildi. Kentte 1872 hanenin hak sahibinin belirlendiği törende, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Eski ölçeklere göre yapılan binaları yeniden imar etme durumumuz var" dedi.

Zonguldak'ta bugün '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında TOKİ tarafından yapılacak konutlar için hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekim töreni düzenlendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Saffet Bozkurt ve TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile il protokolü katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, konuşmasında, "Gerçekten cennet gibi bir ülkemiz var. Ne mutlu bu ülkede yaşayanlara. Maalesef bizim ülkemiz, deprem bölgesi. 2025 yılı istatistiklerine göre 56 bin 362 yanılmıyorsam, 1 yılda 56 bin 362 deprem gerçekleşti, ülkemizde. Bunun çoğunun farkında değiliz ama sürekli bir sarsıntı yaşıyoruz. O zaman bu ülkenin coğrafyası jeolojisi bize diyor ki, 'Siz burada yaşamak istiyorsanız, depremle birlikte yaşama imkanlarını, yani dirençli binaları, dirençli şehirleri kurmak zorundasınız.' Yetmiyor tabii, onun ardından bir de iklim değişikliğine bağlı olarak, ani düşen aşırı yağmurlar var. Bunlar da sellere neden oluyor. Karadeniz'de bunu yaşadık, sel baskınları yine büyük hasarlara neden oluyor. Ardından orman yangınlarını yaşadık. Hasılı, eski ölçeklere göre yapılan, kurulan şehirler, ihdas edilen binalar artık yeni dönemde güvenli değil. Bunları yeniden imar etme durumumuz var. 2000'li yılların başlarına göre Türkiye'de 6,5 milyon 2000 yılı öncesi standartlara göre yapılmış binalarımız var. Bu demektir ki, bu binaların dönüşmesi lazım, yenilenmesi lazım. Bakanlığımız bu işi ülkenin her yanında şu an yapmaya devam ediyor. Daha da hızlanması lazım gelir. Bu da belediyelerin iş birliğiyle oluyor. Çünkü kentsel dönüşümün 3 ayağı var, belediyeler, vatandaş ve bakanlık. Bu üçü bir araya geldiğinde sağlıklı bir kentsel dönüşüm yapabiliyoruz. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım, hem ekonomik, hem de can güvenliği olarak. Çünkü kentsel dönüşümle gerçekleştirdiğiniz yapım maliyeti, depremden sonra gerçekleştirdiğiniz maliyetin katbekat altındadır. Daha ekonomiktir ve can kaybı yoktur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol ile şehit yakını ve gaziler sahneye davet edildi. Duaların ardından şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri, butona basıp çekilişi başlattı. Zonguldak genelinde ilçe ve belde kontenjanlarından yapılacak 1872 hanenin hak sahibi belirlendi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Sosyal Konut, Zonguldak, Güncel, Çevre, Son Dakika

Zonguldak'ta '500 Bin Sosyal Konut' Projesi Kapsamında Kura Çekildi

