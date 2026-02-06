Zonguldak'ta 6 Şubat Depremleri Anıldı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Zonguldak Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Artık herkes bilmektedir ki deprem değil ihmal, denetimsizlik ve cezasızlık öldürür. Bu cümle Türkiye'de acı tecrübelerle hafızamıza kazılan en temel gerçektir. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayı iken onu bir felakete dönüştüren şey ne yazık ki mühendislik ilkelerinden uzak yapıların inşa edilmesidir. Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir" dedi.

Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Madenci Anıtı'nda anma etkinliği düzenledi. Depremlerin meydana geldiği saat 04.17'de gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı. Anma etkinliğine, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Sol Parti İl Başkanı İsmail Yıldız, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim"

Zonguldak Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olduğunu belirterek, resmi verilere göre 11 ilde ağır yıkım yaşandığını, 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 13 milyon kişinin afetten etkilendiğini söyledi. Kaymakçı açıklamasında şunları kaydetti:

"O günlerde neler yaşandığını bir kez daha hatırlamalıyız. Depremin hemen ardından en kritik süreç olan ilk iki günde devletin müdahale hızı beklentilerin çok altında kalmıştır. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahaya inmesi için gereken emirlerin geç verilmesi, AFAD'ın personel ve lojistik açısından yetersiz kalması, haberleşme ağlarının çökmesi ve ardından sosyal medya platformlarında bant daralması, enkaz altındakilerin sesini duyurmasını ve sivil yardımların organize olmasını engellediği için acıyı daha da arttırmıştır. Artık herkes bilmektedir ki deprem değil ihmal, denetimsizlik ve cezasızlık öldürür. Bu cümle Türkiye'de acı tecrübelerle hafızamıza kazılan en temel gerçektir. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayı iken onu bir felakete dönüştüren şey ne yazık ki mühendislik ilkelerinden uzak yapıların inşa edilmesidir. Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir."

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa ise Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşadığını, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Deprem bölgesine depremden sonra 4 bine yakın TTK ve MTA tarafından görevlendirilmiş arkadaşlarımız gönüllü olarak orada çalışmalarda bulundular. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmalara katılan bir cana, bir aileye umut olan tüm madenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlara ne desek, ne kadar teşekkür etsek az. Madenci varsa umut vardır diyorum."