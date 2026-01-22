Zonguldak'ta Balık Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Zonguldak'ta Balık Fiyatları Artıyor

Zonguldak\'ta Balık Fiyatları Artıyor
22.01.2026 11:43
Zonguldak'ta hamsinin azalmasıyla istavrit ön plana çıkarken, fiyatlar yükseldi. Balık çeşitliliği düştü.

Zonguldak'ta denizlerde avlanan balık miktarının azalması tezgah fiyatlarına yansıdı. Hamsi azalırken yerini istavrite bıraktı.

Zonguldak'ta balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, hamsinin azalması nedeniyle tezgahlarda 150 liradan istavrit sattıklarını ifade etti. Hamsinin yanı sıra mezgit, barbun ve çinekop gibi türlerin yokluğu nedeniyle istavrit ilgi gördü.

İstavritin kilogram fiyatının 150 TL bandında seyrettiğini belirten esnaf, palamut sezonunun boş geçmesinin ardından hamsinin de azalmasıyla çeşitliliğin düştüğünü kaydetti.

"Az da olsa tezgahlar boş kalmıyor"

Balık miktarındaki düşüşe rağmen vatandaşın balığa olan ilgisinin sürdüğünü ifade eden Beybeyoğlu, "Hamsi kesti, artık çok az geliyor. Şu an tezgahları yine de balıksız bırakmıyoruz. Az da olsa hamsi ve istavriti getirip vatandaşa sunuyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken hamsi, istavrit ve yer yer mezgit ile hizmet vermeye devam edeceğiz ancak çeşit olsa da bolluk beklenmiyor" dedi.

Zonguldaklı vatandaşlar ise fiyatlara rağmen taze balığa ilgi göstermeye devam ederken, esnaf balık arzının Ramazan ayında da sınırlı miktarda süreceğini öngörüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

