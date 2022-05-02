Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 11:58
Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Mustafa Tutulmaz, polis evinde düzenlenen programda, protokol üyelerinin bayramını kutladı.

Tutulmaz, yaptığı konuşmada, bayramların insanları bir araya getiren değerler olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'nın, kardeşliğin pekiştiği, dostlukların geliştiği, paylaşmaların arttığı bir bayram olduğunu belirten Tutulmaz, "Ülke olarak ramazanı birlikte güzel yaşadık. Bugünleri kırgınlıkları bitirerek, kardeşlikleri pekiştirerek yaşayalım." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen de ramazanı dolu dolu geçirdiklerini dile getirerek, herkesin bayramını kutladı.

Bayramların mesafeleri kısalttığını, küskünleri barıştırdığını ve herkesi bir araya getirdiğini belirten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise gönül gönüle, omuz omuza bir arada olduklarını kaydetti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da iki yıldan beri bayramlara ne kadar hasret kaldıklarını daha iyi anladıklarını ifade ederek, "İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. İnşallah nice bayramlara böyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ulaşırız." diye konuştu.

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Ramazan Bayramı, Zonguldak, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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