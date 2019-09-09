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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ta bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Himmetoğlu köyünde Özkan Ekici ile Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekici, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Ekici, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Şüpheli Mehmet K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Özkan Ekici'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ekici'nin hastane önünde bekleyen kardeşi Selim Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

En son dün gece ağabeyiyle düğüne gittiğini anlatan Ekici, "Düğünden sonra ağabeyimle ayrıldık. Sonradan eve geldi, kapıyı açtıktan sonra ağabeyimi ben aldım. Ağabeyimin epey bir bıçak yarası vardı. Daha sonra hastaneye getirdim." diye konuştu.

Ekici, 2 hafta önce evlendiğini belirterek, " İstanbul'dan geldi, madene başlayacaktı. Daha öncede madende çalışmıştı." ifadelerini kullandı.

Himmetoğlu köyüne götürülen Ekici'nin cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldak, Mehmet K, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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