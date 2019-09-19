Zonguldak'ta DEAŞ davası

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu şüpheliler Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan ile tutuksuz sanık Sulaf Alwan ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Sulaf Alwan, savunmasında diğer sanıklardan ikisinin dayısı, birinin ise erkek kardeşi olduğunu belirterek, "Bizi aldıkları zaman ben kardeşimin yanında evde oturuyordum. O ev dayıma aitti ve kardeşimle birlikte oturuyorlardı. Benim olaydan bilgim yoktu. Ben oraya misafir olarak gelmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Amer Abdulkerim Zeidan, kendisinin DEAŞ üyesi olmadığını ve örgüte katılmadığını öne sürerek, "Örgüt Irak'ın El Anbar kentini işgal ettiği sırada orada yaşıyorduk. Bölgedeki halk olarak korkmuştuk. Orada ya örgüte katılacaktık ya da örgüt bizi öldürecekti. Biz de oradan kaçmaya karar verdik. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Zeidan Abdulkerim Zeidan da örgüte üye olmakla suçlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben örgüt üyesi değilim. Örgüt üyesi olsaydım yasal yollardan Türkiye'ye gelmezdim. Yaşadığımız yer işgal altındaydı ben de yapılan bombardıman sırasında yaralandım. Yaralanınca hastaneye gittim. Orası işgal altında olunca gittiğim hastanede örgüte ait bir hastaneydi. Beni hastanede tedavi ettiler. Telefonumda bulunan WhatsApp grubuna beni kim üye yaptı bilmiyorum. Telefonumda bulunan DEAŞ'la ilgili fotoğraflar ve videolarla ilgim yok. Onlar haber okumak için internete girdiğimde gezindiğim sayfalardan kayıt olmuş olabilir. Benim örgütle herhangi bir bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Walid Halaf da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimalini göz önüne alarak, Amer Abdulkerim Zeidan ile Zeidan Abdulkerim Zeidan'ın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu vurgulandı.

İddianamede, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün tespitleri sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin Türkiye'de kontrol altında tuttuğu bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu eylem planlamasının detaylarının Irak'tan belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, halihazırda bomba yüklü aracı kullanacak örgüt mensubu arayışında olan şüphelinin WhatsApp uygulaması üzerinden kurmuş olduğu bağlantılarının da deşifre edildiği kaydedildi.

İddianamede, WhatsApp görüşmelerinin yapıldığı söz konusu GSM hattının "Velid" ismiyle bilinen, Irak uyruklu bir kişi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Velid" ismiyle bilinen Irak uyruklu Walid Halaf ile yanında bulunanların Ereğli'de gözaltına alındığı aktarıldı.

İddianamede, 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.