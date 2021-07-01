Üye Girişi
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2021 16:22
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı, System.String[]

Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekci ve beraberindeki kurum çalışanları, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'nın son dönemlerdeki Mavi Vatan kavramıyla daha anlamlı olduğunu dikkati çekerek, "Denizlere hakim olan devletler geleceklerine de hakim olur. Biz her alanda olduğu gibi denizde de çıkarlarımızı koruyan bir ülke olmak zorundayız. Bunu da şu anda yapıyoruz. İnşallah ülkemiz daha güçlü olacak. Daha güçlü oldukça da bu bayramların anlamı daha iyi anlaşılacak." dedi.

Daha sonra Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkör ile denize açıldı.

Erol Ekmekci, römorkörde yaptığı konuşmada, bu topraklarda verilen bağımsızlık mücadelesinde elde edilen zaferlerin, sadece Anadolu coğrafyasıyla sınırlı kalmadığını, denizlerde de yerini bulduğunu ifade etti.

"Denizcilik sektörü dünya ekonomisine yön vermektedir." diyen Ekmekci, şunları kaydetti:

"Uluslararası Denizcilik Örgütünün yayınladığı rapora göre, dünya taşımacılığının yüzde 83 deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu yüzden bu deniz taşımacılığında önemli bir yerde olmak için ülkemiz gerekli kararları alarak ve uygun yatırımları yaparak kara listede yer alan denizciliğimizi önce gri listeye yükseltmiş, daha sonrada beyaz bayrak listesinde yer almıştır. Geçen hafta yayınlanan Uluslararası Denizcilik raporlarında ülkemiz dünya ülkeleri arasında 2019 yılında 25. sıradayken 2020 yılı değerlendirilmesinde 9 basamak yukarı çıkıp 1. sırada yerini almıştır. Bu raporu incelediğimizde ülkemiz tarihinde ilk defa İtalya, Belçika, Fransa, Portekiz, Rusya, Hırvatistan, Amerika, İspanya, Çin gibi ülkelerin önünde yer almaktadır."

Daha sonra protokol üyeleri, şehitler anısına denize çelenk bıraktı, denizde Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan, Ereğli ilçesindeki törende, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Liman Başkanı Ali Görkem'in konuşmasının ardından, ilçe protokolü denize çelenk bıraktı.

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Zonguldak, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu 18:10 Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak 17:49 Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım 17:45 Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım
Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın 17:41 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı 17:33 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler 16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu 16:12 Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı 15:42 Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:32 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
16:47 Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması         
18:12
Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı         
18:06
Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına katıldı! PurpleBixi'in sorularına samimi cevaplar verdi Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına katıldı! PurpleBixi'in sorularına samimi cevaplar verdi         
17:47
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi         
17:42
Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı         
17:34
G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı         
17:01
Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok         
16:31
Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim         
16:11
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi         
14:58
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 18:17:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement