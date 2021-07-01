Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Zonguldak Liman Başkanı Erol Ekmekci ve beraberindeki kurum çalışanları, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'nın son dönemlerdeki Mavi Vatan kavramıyla daha anlamlı olduğunu dikkati çekerek, "Denizlere hakim olan devletler geleceklerine de hakim olur. Biz her alanda olduğu gibi denizde de çıkarlarımızı koruyan bir ülke olmak zorundayız. Bunu da şu anda yapıyoruz. İnşallah ülkemiz daha güçlü olacak. Daha güçlü oldukça da bu bayramların anlamı daha iyi anlaşılacak." dedi.

Daha sonra Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkör ile denize açıldı.

Erol Ekmekci, römorkörde yaptığı konuşmada, bu topraklarda verilen bağımsızlık mücadelesinde elde edilen zaferlerin, sadece Anadolu coğrafyasıyla sınırlı kalmadığını, denizlerde de yerini bulduğunu ifade etti.

"Denizcilik sektörü dünya ekonomisine yön vermektedir." diyen Ekmekci, şunları kaydetti:

"Uluslararası Denizcilik Örgütünün yayınladığı rapora göre, dünya taşımacılığının yüzde 83 deniz yolu ile yapılmaktadır. Bu yüzden bu deniz taşımacılığında önemli bir yerde olmak için ülkemiz gerekli kararları alarak ve uygun yatırımları yaparak kara listede yer alan denizciliğimizi önce gri listeye yükseltmiş, daha sonrada beyaz bayrak listesinde yer almıştır. Geçen hafta yayınlanan Uluslararası Denizcilik raporlarında ülkemiz dünya ülkeleri arasında 2019 yılında 25. sıradayken 2020 yılı değerlendirilmesinde 9 basamak yukarı çıkıp 1. sırada yerini almıştır. Bu raporu incelediğimizde ülkemiz tarihinde ilk defa İtalya, Belçika, Fransa, Portekiz, Rusya, Hırvatistan, Amerika, İspanya, Çin gibi ülkelerin önünde yer almaktadır."

Daha sonra protokol üyeleri, şehitler anısına denize çelenk bıraktı, denizde Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan, Ereğli ilçesindeki törende, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Liman Başkanı Ali Görkem'in konuşmasının ardından, ilçe protokolü denize çelenk bıraktı.