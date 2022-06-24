ZONGULDAK - Denize düşen genç, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Denize düşen genç, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı

24.06.2022 13:24

Zonguldak'ta kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ta kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki plaj mevkisinde kayalıklarda bulunan Tayfun K. (25), dengesini kaybederek denize düştü.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik botuna alınan genç, Zonguldak Limanı'na götürüldü.

Burada bekleyen sağlık personelince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Denize düşen balıkçı Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı Denize düşen balıkçı Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı Kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı Kayalıklardan denize düşen genci, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Denize düşen genç, Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı - Son Dakika

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