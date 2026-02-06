Zonguldak\'ta Deprem Anması

ZONGULDAK'ta 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anma programı düzenlendi. Madenci Anıtı'na hayatını kaybedenler için karanfil bırakılırken etkinlikte konuşan Demokrasi Platfromu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir. Şehirler sadece beton yığınları değildir. Yıkılan kentlerin tarihi dokusu, kültürel mirası ve yerel halkın ihtiyaçları gözetilerek planlama yapılmalıdır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler için kent merkezinde Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla anma etkinliği düzenlendi. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Madenci Anıtı önünde başlayan anma programına, Demokrasi Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa katıldı. Katılımcılar hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra grup Madenci Anıtı önüne karanfil bıraktı.

Anma programında konuşan Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Acılarımız hala tazedir. Zonguldak Demokrasi Platformu olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor ailelerine, yakınlarına ve ülkemize sabır diliyoruz" dedi.

'MADENCİ VARSA UMUT VARDIR'

Deprem bölgesinde madencilerin enkazdan birçok kişiyi kurtardığını ifade eden GMİS Genel Sekreteri Yener Aslanbuğa, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmalara katılan bir cana bir aileye umut olan tüm madenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlara ne desek, ne kadar teşekkür etsek az. Madenci varsa umut vardır diyorum. Ülkemiz deprem bölgesi maalesef bununla yaşamak zorundayız. Binalar yükselirken çalmayalım, önlemek ödemekten ucuzdur" diye konuştu.