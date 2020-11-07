Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

07.11.2020 21:35
Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 67 DB 466 plakalı cip, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Çökele Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile eşi E.A. ve çocukları K.A. ile Y.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak, Gümeli, Alaplı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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