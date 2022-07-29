Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde - Son Dakika
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Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde

29.07.2022 12:09
Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde

Zonguldak'ta dün arkadaşlarıyla geldiği Göbü'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki Hasan Can Güney'i arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Zonguldak'ta dün arkadaşlarıyla geldiği Göbü'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki Hasan Can Güney'i arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Can Güney, dün arkadaşlarıyla birlikte Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyüne geldi. Burada serinlemek için girdiği denizde dalgaların arasında kaybolan genci arama çalışmaları başlatıldı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçların ilk dalışıyla birlikte başlayan arama çalışmaları AFAD'ın koordinasyonunda devam ediyor. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı'ndan oluşan 40 kişilik ekip, gencin kaybolduğu bölgeden başlamak üzere geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de arama çalışmalarına destek vermek üzere Zonguldak'a hareket etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri aileye psiko-sosyal destek sağladı. Öte yandan Türk Kızılayı Zonguldak Şubesince sahile getirilen ikram aracı tarafından sahilde bekleyişini sürdürenlere ikramda bulunuldu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde kaybolan üniversiteli Hasan Can'ı arama çalışmaları ikinci gününde - Son Dakika
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