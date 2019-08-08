Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın

47 dakika önce

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Alaplı ilçesinde bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın, System.String[]
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Alaplı ilçesinde bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.
Uçar, incelemede yaptığı konuşmada, can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, ellerinden gelen desteği firmaya vermeye hazır olduklarını söyledi.
Fabrikanın yönetim kurulu üyesi İsmet Erçal da yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini ve zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğunu kaydetti.
Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]