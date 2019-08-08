Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın
47 dakika önce
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Alaplı ilçesinde bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:38 Kaynak: AA
, Alaplı
ilçesinde bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.
Uçar, incelemede yaptığı konuşmada, can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek, ellerinden gelen desteği firmaya vermeye hazır olduklarını söyledi.
Fabrikanın yönetim kurulu üyesi İsmet Erçal da yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini ve zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğunu kaydetti.
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