Zonguldak'ta gal arısıyla "böcekli" mücadele - Son Dakika

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında yetiştirilecek "torymus sinensis" adlı böcekler, kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele edecek.

Kestane üreticisini büyük kayba uğratan gal arısı zararlısıyla mücadele için çalışma başlatan yetkililer, Gökçebey'de bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda "torymus sinensis" adlı böceği yetiştirip çoğaltmayı amaçlıyor.

Böceğin, gelecek yıl gal arısının bulunduğu bölgelere salınımının yapılıp verdiği zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Laboratuvarımızda çalışmalar başladı"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gal arısının Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi, Şirinköy, Kurtköy, Göbü ve Türkali köyleri, Devrek ilçesine bağlı Alparslan köyü ve Bartın Büyükkızılkum, Güzelcehisar mevkilerinde toplam 1500 dekarlık alanda görüldüğünü söyledi.

Gal arısıyla biyolojik ve mekanik mücadele metotlarının olduğunu belirten Beyazlı, "Biyolojik olarak mücadele etkinliğimiz artırmak için laboratuvarımızda çalışmalar başladı. Ekibimiz yıllardan beri bu mücadeleyi yapan meslektaşlarla beraber eğitime gönderildi. Kestane ağacın meyvesinden vatandaşlarımız yararlanmakta ve ciddi bir gelir kaynağı elde etmektedirler. Biz de bundan ziyadesiyle memnunuz. Gal arısı meyve üretimini düşürmekte, fakat ölümcül sonuç doğurmamaktadır." diye konuştu.

Beyazlı, gelecek yıl için biyolojik mücadelenin başlayacağını vurgulayarak, "Biz buna hazırız. Teknik ve biyolojik bir iştir. Mekanik mücadele ise görülen tüm alanlarda devam ediyor. Mekanik mücadele kapsamında üzerinde gal bulunan dallar kesilip yakılmak suretiyle imha edilmektedir." ifadelerini kullandı.