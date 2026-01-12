Zonguldak'ta Heyelan: 2 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
Zonguldak'ta Heyelan: 2 Ev Tahliye Edildi

12.01.2026 18:39
ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Çatılarının üzerine istinat duvarı devrilen 2 ev, AFAD ekiplerinin kararıyla tahliye edildi.

Kentte bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle heyelanlar yaşandı. Kozlu ilçesinde Şehit Yusuf Yelkenci Caddesi'nde toprak kayması oldu. Ceyhan Sokak'ta daha önceden geçici olarak tahliye kararı verilen 3 evin altındaki alanda yaşanan toprak kayması nedeniyle belediye ve AFAD'a ihbarda bulunuldu. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından tehlikeli görülen bir merdiveni kullanıma kapatırken evler için tehlike oluşmadığını belirledi.

6 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan dün merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Gazi Sokak'ta istinat duvarı 2 evin üstüne çöktü. Evlerin çatısında hasar oluştu. Önce sokak sakinleri ardından da belediye ekipleri heyelan olan yere branda örterek önlem aldı. Heyelan riskinden dolayı da AFAD ekipleri, 3'er kişilik Zilifli ve Koçaklı ailelerinin yaşadığı 2 evin tahliyesine karar verdi. Evleri geçici süreyle boşaltılan ailelerin bir yakınlarında kalacağı öğrenildi.

'YARALANAN OLMADI'

Gazi Sokak'ta oturan Adil Asıliskender, "Dün öğlen saatlerinde, yağmurun etkisiyle heyelan oldu, aşağıdaki evlerin üstüne geldi. AFAD, belediye gelip raporlarını tuttu. Bizim evde bir sıkıntı yok ama bu yolda da çökme riski olacağından tehlike olabilir. Aşağıdaki 2 ev boşaltıldı. Yaralanan olmadı. Yakınlarında kalacaklar. Belediye ekibi de branda çekti. İlk başta da belediye gelmeden biz kendimiz çekmiştik." dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN,-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Zonguldak'ta Heyelan: 2 Ev Tahliye Edildi

