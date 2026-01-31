Zonguldak\'ta Kadın Merdivenlerden Düştü

Zonguldak'ta mağazada alışveriş yapan bir kadın, dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'ndeki LC Waikiki Mağazası'nda meydana geldi. Alışveriş için mağazaya gelen Hamide K. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan kadına ilk müdahale mağaza içinde yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hamide K.'nin hayati tehlikesi devam ederken mağazaya giriş ve çıkışlar bir süre durdurularak tahkikat başlatıldı. - ZONGULDAK