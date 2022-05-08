Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı

08.05.2022 08:06

Zonguldak'ta yaşanan olayda baba Yusuf Akmısır, 16 yaşındaki oğlu A. O. A'nın boynunu, "Kendi adıma Rabbime kurban ettim" diyerek kesmeye çalıştı. Yaşanan olayda sonrası cezaevine yollanan baba Akmısır, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisini asarak intihar etti.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl 27 Şubat'ta ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Oğlunun ensesini kestikten sonra montla örten Yusuf Akmısır, oğlunu öldürdüğünü düşünerek polise gitti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde bulurken çocuk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akmısır, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, bu akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Zonguldak, İntihar, İnfaz, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı - Son Dakika


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08:06 Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kan donduran olay! Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba cezaevinde canına kıydı - Son Dakika
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