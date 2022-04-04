Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

04.04.2022 21:20
Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'taki evinden dün ayrılan 56 yaşındaki Mustafa Acar'dan dönmemesi üzerine yakınları yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye polis, AFAD, itfaiye ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir iz rastlanmayan Acar'ı, Kırmacı Mahallesi mevkisinde arama çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kayıp kişinin deniz kenarında ayakkabısı bulundu Zonguldak'ta kayıp kişinin deniz kenarında ayakkabısı bulundu Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

Mustafa Acar, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:55 Adalet Bakanlığı, HDP'li Gergerlioğlu'nun "Hükümlü hastaneye götürülmedi" iddialarını yalanladı
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
20:16 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı!
20:09 Almanya 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti! Rusya'dan cevap gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 21:26:59. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kaybolan vatandaşın bulunması için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement