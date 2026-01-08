Zonguldak\'ta kaza: 3 yaralı

Zonguldak'ta refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.T'nin kullandığı 67 EN 433 plakalı otomobil, Zonguldak- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
