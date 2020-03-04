Zonguldak'ta kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı

13 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı.

Zonguldak'ta kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kırtasiye malzemeleri fabrikası üretime başladı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Kılıç, Alaplı Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan fabrikayı ziyaret etti.

Firmanın siparişle çalıştığını ifade eden Kılıç, "Ancak bu firmanın amacı kendi markalarıyla silgi üretmek. İnşallah bunu da başaracaklarına inanıyoruz. Burada önemli olan genç bir girişimcinin Türkiye'de yerli ve milli üretimde kendine yer bulması." şeklinde konuştu.

Firma sahibi Mesut Atalay ise geçen yıl temmuz ayında temelini attıkları fabrikada silgi, defter, tuval, yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünleri üreteceklerini belirtti.

"Türkiye'de ne üretilebilir diye düşünmeye başladım." diyen Atalay, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hiç silgi üretilmiyor. Uzun süre bu işin Ar-Ge'siyle uğraştık. Bazı makineleri Türkiye'de ürettik. Bazı makineleri mecburen ithalat yoluna gittik. Geçen yıl Alaplı OSB'de temel attık. Hem inşaatla uğraşıp hem makineleşme sürecini tamamladık ve üretime başladık. Çok şükür bugün bitmiş şekilde ürünlerimizi kırtasiyelerde rafa konulabilir hale getirdik. Deneme üretimlerimizi bitirdik ve yavaş yavaş seri üretime geçiyoruz. Bundan sonra hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik çalışmalarımız olacak. İlk olarak silgi üretimine başlayan fabrikamızda, saatte 10 bin olmak üzere, günde 240 bin silgi üretebileceğiz."

Deneme üretiminin ardından seri üretime başlayan fabrika, Alaplı OSB'de bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 6 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu.

Zonguldak, Türkiye, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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