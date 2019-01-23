Zonguldak'ta Koyun, Keçi Vebası Karantinası
40 dakika önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde küçükbaş hayvanlarda veba görülmesi nedeniyle 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesine bağlı Gümeli
beldesinde küçükbaş hayvanlarda veba görülmesi nedeniyle 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, beldede hayvancılık uğraşan E.C, küçükbaş hayvanlarında hastalık başlamasının ardından veterinere müracaat etti. Hastalığın geçmemesi üzerine durum İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce beldede başlatılan inceleme kapsamında hayvanlardan alınan numuneler, Ankara
Veteriner Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildi. Tetkiklerde 2 küçükbaş hayvanda koyun keçi vebası tespit edildi.
Bunun üzerine hastalığın beldedeki diğer küçükbaş hayvanlara bulaşma ihtimaline karşın kontrol yapılması amacıyla 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, karantina kararının tedbir amaçlı olduğunu ve hastalığın belirlenmesi üzerine gerekli tedbirlerin alınıp hayvanlara aşılama yapıldığını bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:30 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var
ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Kişi Vuruldu
Son Dakika! Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi
Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Böyle Uğurladı