ZONGULDAK'TA MARKET YANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde market alev alev yanarken çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Saat 21.00 sıralarında Ereğli- Devrek yolu üzerinde bulunan toptan markette yangın çıktı. Marketten dumanların yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken tedbir amaçlı sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. Yangın, kısa sürede büyürken market alevler içinde kaldı. Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri, yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.