Zonguldak'ta Metan Gazı Tehlikesi
Zonguldak'ta Metan Gazı Tehlikesi

Zonguldak\'ta Metan Gazı Tehlikesi
28.01.2026 13:42
Kozlu'da metan gazı tespit edilen evde 6 kişilik aile tahliye edildi, incelemeler sürüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir evde yapılan ölçümlerde yüksek değerde metan gazı tespit edilmesi üzerine 6 kişilik aile tahliye edildi.

Olay, ilçeye bağlı Taşbaca Mahallesi Kardeş Sokak'ta bulunan 6 kişinin yaşadığı iki katlı bir evde meydana geldi. Ramazan Kırlak'a ait evdeki doğal gaz kombisine bağlı gaz dedektörünün sürekli alarm vermesi üzerine ev sakinleri durumu doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Eve gelen ekiplerin sistemde herhangi bir kaçak tespit edememesi üzerine detaylı ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde evin içinde ve bahçesinde metan gazı bulgusuna rastlandı.

AFAD evi tahliye etti

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı hassas ölçümlerde gaz değerlerinin yüksek çıkması üzerine evin tahliye edilmesine karar verildi. Ramazan Kırlak'ın üst katta, oğlu ve torunlarından oluşan 5 kişilik ailenin ise alt katta yaşadığı binada ikamet eden toplam 6 kişi, gece saatlerinde evi boşaltarak yakınlarının yanına yerleşti.

Ekipler bölgede inceleme başlattı

Yaşanan gelişmelerin ardından eve gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileri, gazın kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı. Harita üzerinden bölgedeki eski ocak veya zemin yapısını inceleyen ekipler, cihazlarla gerekli ölçümleri yaparak gaz çıkışının nedenini belirlemeye çalıştı.

"Ölçümlerin ardından karar verilecek"

Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evde doğal gaz kombisi sürekli alarm verdiği için vatandaş firmaya bilgi veriyor. Firma gelip ölçüm yaptığında kendi sisteminde bir sorun göremedi ancak evin içinden metan gazı geldiği tespit edildi. AFAD ekipleri gelip kontrol etti ve gazın yüksek olduğunu belirleyince evi tahliye ettiler. Koku hem evin içindeki bir odada hem de bahçede ölçüldü. Değerlerin biraz yüksek olduğu söyleniyor. Şu an yetkililer harita üzerinden bakarak ve ölçüm yaparak bir tespit ortaya koyacak. Buna göre bir karar verilecek."

Bölgede doğal gaz akışı tedbir amaçlı kesilirken, yetkililerin incelemeleri sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Kozlu, Çevre

3. Sayfa Zonguldak'ta Metan Gazı Tehlikesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta Metan Gazı Tehlikesi
