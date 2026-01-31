Zonguldak'ta Poyraz Balıkçıları Vurdu - Son Dakika
Zonguldak'ta Poyraz Balıkçıları Vurdu

31.01.2026 18:00
Zonguldak'ta poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılmakta zorlandı; bazı balık türleri satılıyor.

ZONGULDAK'ta hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Bazı balıkçılar, poyraz nedeniyle denize açılamadı.

Kentteki hava muhalefeti balıkçıları da etkiledi. Küçük kayık sahipleri, poyraz nedeniyle balık avlamak için denize açılamadı. Balıkçı tezgahlarında istavrit 200 lira, mezgit 400 lira, uskumru 250 lira, barbun 400 lira, zargana 400 lira, çupra 350 lira, levrek 350 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak'ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
