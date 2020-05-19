Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

ZONGULDAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

ZONGULDAK'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sosyal mesafe kuralları uygulanarak düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Erdoğan Bektaş pandemi sürecinde daraltılmış bir bayram kutlaması yaptıklarını belirterek, gençlerin bayramını kutladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi