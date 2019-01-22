Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, Umre Kafilesi Uğurlandı

Zonguldak'ta, Umre Kafilesi Uğurlandı

23 dakika önce

Zonguldak'ta, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Zonguldak'ta, Umre Kafilesi Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ta, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Organizasyonuyla kutsal topraklara giden umrecilerin dualarla uğurlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenlenen merasime, Zonguldak Müftülüğü Hac Umre İşleri Şube Müdürü Alaattin Tutkun, Hac Umre Hizmetlerini yürüten Muhabbetullah Özcan, Reşat Bükrü ve umreye gidecek olan umrecilerimizin yakınları katıldı. 11 günlük umreye giden umrecilerimiz Acılık Hz. Ali Cami'sinde düzenlenen etkinliğin ardından kutsal topraklara uğurlandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac, Zonguldak, Umre, Güncel
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