Zonguldak'ta, Umre Kafilesi Uğurlandı
23 dakika önce
Zonguldak'ta, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
Zonguldak
'ta, umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
ve Umre
Organizasyonuyla kutsal topraklara giden umrecilerin dualarla uğurlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düzenlenen merasime, Zonguldak Müftülüğü Hac Umre İşleri Şube Müdürü Alaattin Tutkun, Hac Umre Hizmetlerini yürüten Muhabbetullah Özcan, Reşat Bükrü ve umreye gidecek olan umrecilerimizin yakınları katıldı. 11 günlük umreye giden umrecilerimiz Acılık Hz. Ali Cami'sinde düzenlenen etkinliğin ardından kutsal topraklara uğurlandı."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA
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