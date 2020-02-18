Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ü.R.G. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Ü.R.G.'nin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 19:06:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]