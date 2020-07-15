Zonguldak'ta yaşlı adamı darbettiği ileri sürülen oğlu ve gelini tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi ve Ayşen K, tutuklandı.

Şükrü Korkmaz'ın Ören Mahallesi 'ndeki evinin alt katında yaşayan oğlu Fehmi K. (55) ve gelini Ayşen K. (49), babalarını darbettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde babalarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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