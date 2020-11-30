Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Zonguldak il genelinde son 14 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik 15-29 Kasım tarihleri arasında 12 operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alınırken, 155 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 16 uyuşturucu hap ile suçtan elde edilen 6 bin 260 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada operasyonlarda hakkında arama emri bulunan 3 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.