Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Şehitler Parkı önünde düzenlenen kan bağış kampanyasına Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, TSO üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, oda olarak her yıl kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl pandemi koşullarıyla gelen süreçte daha dikkatli bir şekilde kan bağışı kampanyamızı Kızılay Kan Bağış Merkezimizle birlikte tekrarlıyoruz. Üyelerimiz ve hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Pandemi koşulları sebebiyle kan bağış sayısında düşüşle birlikte insanlarımızın tedirgin olduğunu görüyoruz. Ama şunu bilmeliyiz ki, Kızılay yetkilileri bu konuda son derece bilinçli ve tecrübeli. Olası tüm imkanları devreye sokarak vatandaşlarımıza salgın riski oluşturmadan kan bağış işlemini yürütüyorlar. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Zonguldak TSO hizmetlerini elektronik ortama taşımaya devam ediyor

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinde yapılan yeni düzenlemelerle anonim şirketlerin genel kurul toplantıları ve limited şirketlerin ortaklar kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapılabilme imkanı tanındığını bildirdi.

Demir, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmetlerini elektronik ortama taşmaya devam ettiklerini belirtti.

Demir, şunları kaydeti:

"Bu bağlamda sermaye şirketi üyelerimizin (Limited Şirket-Anonim Şirket) pay sahipleri veya temsilcileri toplantılara fiziken gitmelerine gerek kalmaksızın e-GKS'den elektronik imzaları veya mobil imzalarıyla istedikleri yerden genel kurula katılabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimiz https://www.ztso.org.tr/ adresini ziyaret edebilirler."